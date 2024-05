Em São Gabriel, 1,7 mil pessoas são atingidas por alagamentos

A cidade de São Gabriel contabiliza os estragos causados pelas chuvas. Cerca de 400 casas foram atingidas no município. Ao todo, são 1.700 moradores com as residências alagadas. A prefeitura contabiliza 50 pessoas no abrigo municipal e outras dezenas em casas de amigos e familiares, conforme levantamento

O Rio Vacacaí está com o nível em 7 metros, quando o normal seria 4 metros. Além disso, ocorreu a interrupção no abastecimento de água na tarde do dia 30, afetando 1.200 residências, além algumas pontes e pontilhões danificados no município. Em nota, a São Gabriel Saneamento informou que normalizou a captação e distribuição de água nos bairros do município ao meio-dia de quinta-feira (2).

A prefeitura ainda informa doações, como alimentos, água, roupas de cama e banho, material de higiene e limpeza, cobertores, colchões, travesseiros, móveis e utensílios. Os itens podem ser entregues na sede da Secretaria de Assistência Social.