Cobrança de pedágio é interrompida em seis praças de rodovias do RS

Em virtude das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) suspendeu, nesta sexta-feira (3), a cobrança de pedágio em seis praças: Três Coroas, na ERS-115, em Gramado e São Francisco de Paula, na ERS-235, em Cruzeiro do Sul e Boa Vista do Sul, na RSC-453, e em Encantado, na ERS-130. De acordo com a EGR, a suspensão ficará em vigor até que as condições de trafegabilidade sejam normalizadas.

• LEIA TAMBÉM: RS tem 17 mil pessoas desalojadas e 31 mortes confirmadas em função das chuvas

Mais de 150 rodovias seguem com bloqueio total ou parcial em decorrência da água que invadiu pista, afundamento de pista, queda de pontes, de barreiras, deslizamentos de terra e outros problemas. O acesso a algumas cidades está interrompido.