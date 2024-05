Quatro locais são abertos para receber moradores de Esteio

A chuva que assola o Rio Grande do Sul traz problemas, também, para Esteio, na Região Metropolitana. A Secretaria Municipal de Cidadania e Direito Humanos já abriu quatro locais para receber os esteienses que tiveram a casa invadida pelas águas. Até as 11h desta quinta-feira (2), haviam 331 pessoas acolhidas nas escolas municipais, que se localizam nos bairros mais afetados pela enchente.



Equipes da prefeitura e voluntários estão abrindo outros três novos pontos de abrigo, nas escolas Oswaldo Aranha (Centro), Luíza Fraga (Novo Esteio) e Vitorina Fabre (Centro). O município abriu uma central de recebimento de donativos no Ginásio Municipal Edgar Piccioni (rua 24 de Agosto, 3.079 - Bairro Olímpica). No momento, os itens mais necessários são roupas masculinas e infantis, maias e sabonetes. Colchões, cobertas, produtos de higiene pessoal e de limpeza também são itens necessários. As doações podem ser feitas das 9h às 22h.

Do final da tarde do sábado (29) até as 11h da quinta-feira (2), choveu 361,8 milímetros em Esteio, volume que supera a média história para todo o mês de abril. O nível do Rio dos Sinos junto à régua localizada na Lansul, chegou a 3,40m, causando alerta de inundação nos bairros Três Portos e Novos Esteio.



Desde terça-feira (30), a cidade está em situação de emergência. Entre outras medidas, o decreto permite a convocação de voluntários para auxiliar na realização de diferentes ações e realizar campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada; e possibilita, que autoridades administrativas e agentes de defesa civil entrem em residências, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro, ou determine a evacuação do local, por exemplo.

A prefeitura também transferiu a data das provas do concurso público para a contratação de oito profissionais da área da Educação, que seriam aplicadas neste domingo (5) para o dia 12 de maio, nos mesmos locais e horários. Quase 1,3 mil candidatos estão aptos para participar da fase das provas objetivas do certame.