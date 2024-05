Falta de água afeta 377 mil domicílios da Corsan

Até o início da tarde desta sexta-feira (3), pelo menos 377 mil clientes seguem sem fornecimento de água pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), distribuídos em 45 municípios. As informações foram divulgadas pelo Centro de Operações Integradas (COI) do órgão.

Segundo a Companhia, as principais causas seguem sendo falta de energia elétrica, representando 45% dos casos totais, ou, ainda, alagamento nas unidades e estruturas operacionais e alta turbidez da água nas captações. As regiões mais afetadas seguem sendo a Nordeste, Central, Metropolitana e Sinos.

Conforme dados do sistema de monitoramento da Corsan, na região Nordeste, são cerca de 117 mil clientes sem água em 14 municípios: Bom Retiro do Sul, Campestre da Serra, Canela, Encantado, Estrela, Feliz, Flores da Cunha, Gramado, Nova Petrópolis, Paverama, São José do Herval, Taquari, Veranóplis e Vila Flores.

Já na região Central, encontram-se desabastecidos 108 mil imóveis em 8 cidades: Agudo, Boqueirão do Leão, Lagoa Bonita, Rio Pardo, Santa Cruz, Santa Maria, Silveira Martins e Sobradinho.



Ainda segundo a empresa, o escoamento das águas das bacias dos Rios Caí e Taquari para regiões mais baixas segue causando prejuízos nas regiões do Vale dos Sinos e Metropolitana, que somam 125 mil imóveis desabastecidos. Na região dos sinos Sinos, são Arroio dos Ratos, Butiá, Campo Bom, General Câmara, Santa Maria do Herval, Parobé, Taquara e Três Coroas. Na região metropolitana, Esteio e Sapucaia do Sul são as mais afetadas.

Medidas emergenciais

Sem energia elétrica, as bombas que impulsionam a água das estações de tratamento para residências e empresas não funcionam, causando o desabastecimento. Para garantir o funcionamento desses sistemas, a Corsan adota medidas emergenciais, quando possível, como a contratação de geradores para suprir a falta de energia elétrica e carros-pipa para o atendimento imediato à população.