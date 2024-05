Portos de Pelotas e Rio Grande seguem com operação

Nos portos de Rio Grande e Pelotas, apesar dos recentes eventos climáticos, as operações continuam normais, no entanto, no complexo de Porto Alegre, diante do crescente nível das águas do Guaíba, todas as atividades foram suspensas na quarta-feira (1). A área foi evacuada preventivamente e equipamentos essenciais foram elevados para minimizar danos e perdas.

As comportas localizadas nas divisas da área portuária com o Centro da cidade foram fechadas pela prefeitura municipal de Porto Alegre. Em razão dos efeitos imediatos, a Portos RS (empresa pública que faz a gestão dos portos), os terminais e os operadores portuários participaram nesta quinta-feira (2) de uma reunião convocada pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pela Secretaria Nacional de Portos, com o objetivo de traçar um panorama da situação e identificar as necessidades para que seja estruturado um plano de ação para enfrentamento das chuvas.

“Apresentamos à Secretaria e ao Ministério os atuais impactos, aquilo que a gente já vem sentindo e o que já vem sendo estruturado na linha de uma ação de solidariedade às famílias, aos trabalhadores e todos aqueles que foram atingidos por toda essa situação”, destaca o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.