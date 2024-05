PRF alerta: Ponte no Km 107 da BR 290 tem risco iminente de ruir

A ponte sobre o Km 107 no entroncamento das BR 290 e 116 tem risco iminente de cair no viaduto de acesso a Eldorado. O alerta foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da manhã desta sexta-feira (3).

Mais de 170 rodovias, entre estadas estaduais e federais estão bloqueadas totalmente ou parcialmente devido às inundações de rios, acúmulo de água na pista, queda de pontes, barreiras, deslizamento de terra e outros problemas. O Rio Grande do Sul atravessa a maior tragédia climática da história com milhares de desabrigados e pelo menos 31 mortes confirmadas até o momento.

Situação nas estradas de concessão da EGR:

Bloqueio total:

ERS 129, quilômetro 72 - Encantado / pista submersa.

ERS 129, quilômetro 74 - Encantado / pista submersa.

ERS 129, do quilômetro 75 ao 79 - Encantado / queda de barreira.

ERS 129, quilômetro 82 - Muçum / pista submersa.

ERS 129, quilômetro 88 - Muçum / rompimento da pista.

ERS 130, quilômetro 72 - entre Lajeado e Arroio do Meio / queda de ponte sobre o Rio Forqueta.

ERS 130, quilômetro 85 - Arroio do Meio / queda de barreira.

ERS 130, quilômetro 94 - Encantado / queda de barreira.

RSC 453, quilômetro 75 - Boa Vista do Sul / queda de barreira.

ERS-115, quilômetro 23 - Três Coroas / queda de barreira.

ERS-115, quilômetro 25 - Três Coroas / rompimento da pista.

ERS-115, quilômetro 29 - Gramado / queda de barreira.

ERS-115, quilômetro 34 - Gramado / queda de barreira.

ERS-235, quilômetro 06 - Nova Petrópolis / rompimento da pista.

ERS-235, quilômetro 11 - Nova Petrópolis / queda de barreira.

ERS-235, quilômetro 16 - Nova Petrópolis / queda de barreira.

ERS-235, quilômetro 26 - Gramado / queda de barreira.

ERS-020, quilômetro 71 - Três Coroas / erosão no asfalto.

ERS-020, quilômetro 80 - São Francisco de Paula / queda de barreira.



Bloqueio parcial:

ERS 129, quilômetro 67 e 68 - Encantado / queda de árvore.

ERS 129, quilômetro 72 - Encantado / pista submersa.

ERS 130, quilômetro 74 - Lajeado / queda de barreira.

RSC 453, quilômetro 57 - Westfália / queda de barreira.

RSC 453, quilômetro 63 a 69 - Westfália / queda de barreira.

RSC 453, quilômetro 73 - Boa Vista do Sul / queda de barreira.

ERS-235, quilômetros 35 e 36 - Canela / queda de barreira.

ERS-235, quilômetros 52 - São Francisco de Paula / queda de barreira.



Trechos liberados:

RSC 453, quilômetro 66 - Westfália / queda de barreira.

RSC-453, quilômetro 67 - Westfália / queda de barreira.

RSC 453, quilômetro 72 - Boa Vista do Sul / queda de barreira.

RSC 453, quilômetro 17 - Cruzeiro do Sul / pista estava submersa.

ERS 130, quilômetro 87 - Arroio do Meio / queda de barreira.

ERS 128, quilômetro 27 - Teutônia/ pista estava submersa.

ERS-115, quilômetro 39 - Gramado / queda de barreira.

ERS-239, quilômetro 48 - Rolante / ponte liberada.

ERS-239, quilômetro 62 - Rolante / pista estava submersa.

ERS-239, quilômetro 71 - Rolante / pista estava submersa.

Situação nas rodovias administradas pela CSG, no Vale do Caí e na Serra Gaúcha:

Bloqueio total



- ERS-446, entre os km 0 e 14, entre os municípios de Carlos Barbosa e São Vendelino



- BRS-470, entre os km 233 e 234, em Carlos Barbosa



- ERS-240, entre os km 27 e 30 em Capela de Santana, perto do limite com Montenegro, devido alagamento. Obs: esse bloqueio inviabiliza passagem para ERS-287 que apresenta pontos de alagamento



- ERS-122, entre os km 30 e 51, entre Farroupilha (entre Nova Milano e São Sebastião do Caí)

- ERS-122, entre km 102 e 112, entre Antônio Prado e Flores da Cunha

- ERS-122, entre os km 121 e122, em Antônio Prado

- ERS-122, entre os km 16 e 22, entre São Sebastião do Caí e Bom Princípio

Situação nas rodovias federais:









