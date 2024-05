Chuvas arrastam safra gaúcha para cenário de perdas em todos os setores

Suínos e aves têm abates afetados

Arroz deve ter queda na produção e alta nos preços

O impacto das chuvas sobre a cultura do arroz também é uma incógnita para os especialistas. Restam ainda por colher cerca de 15% da área total plantada no Rio Grande do Sul, estimada em 900 mil hectares. Na Região Central, a mais atrasada, são 40% dos grãos que seguem nas lavouras, ou 46,8 mil hectares.

“Desses, em torno de 20 mil hectares ficam em áreas mais críticas, próximas de rios. Não é pouca coisa. Então, é preocupante, para não dizer triste, ver produtores que semearam duas ou três vezes suas lavouras pelo excesso de chuva no plantio, agora perderem a produção com a cheia. Por enquanto, sequer estamos conseguindo ter acesso às lavouras para fazer o real dimensionamento dos prejuízos”, relata o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho.

Nessas áreas restantes pelo Estado, prejudicadas pelas chuvas e ventos, com lavouras acamadas e áreas plantadas fora da janela ideal, a produtividade já seria menor. E, com esses eventos, o rendimento cairá ainda mais, projeta Evandro Silva, da Safras & Mercado.

O analista lembra que a produtividade média do Estado projetada pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) no início do cultivo chegou a 8,6 mil quilos por hectare. E vem caindo.

“Esperamos, talvez 8 mil quilos por hectare. Ou abaixo, no pior cenário. A produção seria entre 7 milhões e 7,2 milhões de toneladas. Ainda é cedo pra falar em menos. Mas a situação é preocupante”.

Mas se o panorama nas lavouras do cereal é dramático, os produtores vislumbram a sustentação da rentabilidade à frente. Com o atraso no plantio e na colheita, o alongamento da entressafra impediu uma queda mais consistente dos preços. A projeção era de que o piso de valorização da saca de 50 quilos ficasse nos R$ 90,00 no RS. Mas a cotação parou nos R$ 95,00.

“Vimos indústrias cedendo preços ao varejo para recompor estoques em R$ 90,00 a saca, mas não conseguiram. Pequenas e médias indústrias tiveram de recompor nas condições do mercado. A média no Rio Grande do Sul está entre R$ 105,00 e R$ 106,00. Algumas regiões chegam a R$ 115,00. O produtor está capitalizado, sem grandes compromissos, retraído e com pouco interesse na venda. Temos um mercado pouco ofertado. Em plena colheita, os preços seguem avançando”, analisa o especialista da Safras.

E, junto à escassez de oferta e do produtor pouco interessado nos negócios, o dólar disparou recentemente, chegando a flertar com o patamar de R$ 5,30. Isso trouxe expectativa de novos negócios para exportação, o que aconteceu. Na última semana, diz Silva, houve embarque de arroz branco beneficiado para a Venezuela.

“Se abre a oportunidade para exportações. E no mês de abril há esfriamento das importações, por conta da disparada do dólar. Provavelmente vamos fechar o mês com superávit. Mas grande parte das exportações são de quebrados, subprodutos de arroz”.

Com oferta restrita, mesmo para importações do Paraguai - nosso principal fornecedor -, da Argentina e do Uruguai, as indústrias do centro do País acabarão vindo buscar produto no Rio Grande do Sul. E a tendência é de alta nos preços, que, em maio, podem atingir R$ 120,00 em algumas regiões.

“Temos um avanço nos preços mais cedo do que se esperava, que seria no segundo semestre. No pico da entressafra, a saca foi comercializada a R$ 135,00 ou até R$ 140,00. E parece que o mercado ficou com isso na cabeça e pode voltar a valores perto disso. Entretanto, haverá reflexo nas prateleiras, ao consumidor final. O ano de 2024 vai ser de grandes desafios, principalmente para a ponta compradora. O vendedor, sem grandes compromissos, vai tentar arrastar a comercialização para o melhor momento possível, que é no segundo semestre”, projeta Evandro Silva.