Edição 2024 da Noite dos Museus é adiada para setembro em decorrência da emergência climática

Programada para o próximo dia 18, a oitava edição do evento cultural Noite dos Museus foi adiado para 14 de setembro. A decisão leva em conta o impacto das fortes chuvas sobre Porto Alegre e o Estado, incluindo o risco crescente de alagamentos no Centro Histórico da Capital, onde as atividades da Noite dos Museus se concentram. O adiamento, segundo a organização, foi decidido em comum acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, os artistas, as instituições participantes, patrocinadores e demais integrantes da rede de parceiros do evento.

"Diante da maior catástrofe climática já enfrentada pelo nosso Estado, entendemos que é necessário fazer uma pausa", diz o texto. "Acreditamos que esse é um momento de empatia e de acolhimento com as famílias que sofreram perdas irreparáveis e que não há ânimo para realizar a nossa festa, que estava prevista para acontecer em duas semanas, no próximo dia 18 de maio. A vida cultural e turística pede um intervalo, com a nossa capital e as demais regiões do Rio Grande do Sul fragilizadas com o impacto das águas."

"Nossa prioridade agora é ajudar as pessoas e cuidar de quem precisa. Esperamos que o nosso Estado se recupere logo, e estamos empenhados em preparar mais uma edição histórica para celebrarmos juntos, quando tudo isso passar", conclui a nota.