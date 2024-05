Previstos para ocorrer neste final de semana, shows do Roupa Nova no Araújo Vianna são adiados para agosto

Em razão do recente, divulgado na noite desta quinta-feira (2), que classifica oquecomo de, a Opinião Produtora – em comum acordo com a RRany Produtora – decidiu, previstos para ocorrer nesta sexta-feira (3) e no sábado (4) no

Segundo a Produtora, as apresentações forame não há necesidade de troca de ingressos. As entradas adquiridas para o dia 3 de maio serão consideradas válidos para o dia 1º de agosto, enquanto as do dia 4 de maio darão acesso ao espetáculo do dia 2 de agosto.Ainda de acordo com nota da Produtora, cerca dearrecadados com o ingresso solidário no último evento realizado no Araújo Vianna forampara distribuição entre as vítimas das