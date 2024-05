Subestação Nova Santa Rita é desligada preventivamente

Um dos principais mecanismos de suprimento de energia para o Rio Grande do Sul, a subestação Nova Santa Rita, localizada na região Metropolitana de Porto Alegre, foi desligada preventivamente em razão de alagamento no pátio do empreendimento, provocado pelo transbordamento do rio Caí. De acordo com informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da CGT Eletrosul, que administra a unidade, não houve corte de carga elétrica no Estado por causa da ação.



Ainda segundo nota da CGT Eletrosul, “o abastecimento da região prossegue normalmente, a partir de atendimento por sistema redundante de transmissão de energia. Ou seja, o fornecimento está sendo feito através de outras linhas e subestações. Conforme o comunicado, “a empresa segue monitorando em tempo real a situação e informará sobre o restabelecimento da subestação Nova Santa Rita”.

ONS também acompanha o caso e ressalta que “com as medidas tomadas, em regime normal de operação, não há previsão de corte de carga”. A subestação já havia sofrido um alagamento em novembro do ano passado e ressalta que “com as medidas tomadas, em regime normal de operação, não há previsão de corte de carga”. A subestação já havia sofrido um. Operando há cerca de 18 anos, a estrutura instalada no município de Nova Santa Rita é considerada como fundamental para o abastecimento de energia da Região Metropolitana de Porto Alegre e do Sistema Interligado Nacional (SIN).