Chuvas causam alagamento da subestação de energia Novas Santa Rita

A subestação Nova Santa Rita, uma das principais estruturas de transmissão de energia do Rio Grande do Sul, também enfrentou as dificuldades causadas pelas chuvas ocorridas no Estado recentemente. O empreendimento ficou alagado nesta segunda-feira (20) com a água vindo do Rio Caí, que fica a cerca de dois quilômetros de distância da unidade.

Operando há cerca de 17 anos, a estrutura instalada no município de Nova Santa Rita é considerada como fundamental para o abastecimento de energia da Região Metropolitana de Porto Alegre e do Sistema Interligado Nacional (SIN). Apesar da situação, a subestação manteve seu funcionamento nesta segunda-feira. Questionada se havia alguma possibilidade de a planta ser desligada, até o fechamento desta matéria a CGT Eletrosul, empresa responsável pela subestação, não havia respondido à reportagem do Jornal do Comércio.