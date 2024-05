Ponte do Guaíba e vias de Porto Alegre são bloqueadas em razão dos alagamentos

Com o bloqueio da ponte do Guaíba e de algumas ruas e avenidas de Porto Alegre em razão dos alagamentos, a manhã de sexta-feira (3) virou um caos. Os motoristas enfrentaram longos congestionamentos e tiveram que ter paciência para circular na Capital. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em razão dos alagamentos na BR 290, bloqueou o acesso dos motoristas que vinham do Centro de Porto Alegre em direção à zona Sul do Estado e a cidades como Eldorado do Sul e Guaíba. Para chegar à zona Sul do RS e a Porto Alegre, os motoristas tiveram que utilizar a nova ponte do Guaíba. Na altura da ilha do Pavão, havia água na pista. Moradores da ilha montaram barracas no acostamento da rodovia. A rua João Moreira Maciel, embaixo da ponte do Guaíba, ficou completamente coberta pelas águas do Guaíba.

Nos acampamentos improvisados, os moradores da Ilha do Pavão reclamaram da falta de alimentos (lanches), água e cobertores. Moradora da ilha do Pavão, Katrine Rosa disse que os moradores das cinco ilhas necessitam de ajuda. "Estamos apelando para que as autoridades tragam água e comida porque os moradores das ilhas não tem como comprar e nem condições de sair de casa" destaca. Acompanhada do cachorro sagui, Katrine disse que perdeu geladeira, uma cozinha nova, roupas e máquina de lavar. "Passei pela minha casa de barco e água estava quase no telhado", explica. Moradores das cinco ilhas que estavam no acostamento da BR 290 - Mauá, Pavão, Grande dos Marinheiros, Pintada e Flores pediram ajuda da Defesa Civil de Porto Alegre para o envio de alimentos e água.

Vias do bairro Navegantes estão alagadas na Capital (Tânia Meinerz/JC)

Na avenida Castelo Branco, os agentes da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) bloquearam o acesso a avenida Sertório na altura da Igreja dos Navegantes. O local foi tomado pelas águas. As águas tomaram conta da rua Voluntários da Pátria com a rua Ramiro Barcelos e Voluntários com Garibaldi impedindo que os motoristas pudessem circular pelas vias. Na rua Voluntários da Pátria com a avenida Sertório, o alagamento impossibilitou a passagem de carros no sentido em direção a Arena do Grêmio.

As pessoas interessadas em ajudar as vítimas da chuva dos últimos dias podem levar suas doações aos seguintes locais: Os itens mais necessitados são colchões e lençóis de solteiro, fronhas, roupas e calçados infantis, produtos de higiene e limpeza (sabonetes, escova e pasta de dente, papel higiênico, shampoo, toalhas de banho) água, copos plásticos e ração para cães e gatos.



As doações podem ser feitas no depósito da Defesa Civil na rua La Plata, 693. O funcionamento é 24 horas. Na Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), na avenida Ipiranga, 5.311, das 9h às 18h, e no shopping Iguatemi - no Concierge, localizado no 2°piso, acesso A, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados das 11h às 20h.

Os donativos podem ser entregues também nos shoppings João Pessoa, na avenida João pessoa, 1831, de segunda a sábado, das 9h às 21h, e domingo, das 10h às 21h, e no Total, na avenida Cristóvão Colombo, 545, das 10h às 22h. Na Arena do Grêmio, na avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, os produtos podem ser levados ao portão 6, das 9h às 18h. No CT Cristal, na avenida Diário de Notícias, 915, em frente ao Barra ShoppingSul, das 9h às 18h; e no estádio Olímpico, no Largo Patrono Fernando Kroeff, 1, das 9h às 18h, e no CFT Hélio Dourado, na Estrada Municipal Conde, 8.500, em Eldorado do Sul, das 9h às 17h, de segunda à sexta-feira.

O Internacional (parceria com Banco de Alimentos da Fiergs) recebe doações no Gigantinho das 8h às 18h. O auditório Araújo Vianna, na avenida Osvaldo Aranha, 685 - quando o espaço estiver aberto para shows vai receber donativos.