Começa velório aberto ao público da rainha Elizabeth II

Nesta quarta-feira (14), os britânicos. Após um velório em Edimburgo, na Escócia, o caixão de Elizabeth foi, onde os súditos poderão dar um último adeus à mais longeva monarca da Inglaterra até sábado (17). O funeral de Estado, que contará com a presença de líderes mundiais, ocorre na segunda-feira (19). Segundo o jornal The Times, o caixão que guarda o corpo da rainha foi fabricado há mais de 30 anos e é feito de carvalho inglês e forrado de chumbo. O chumbo permite um fechamento hermético, fazendo com que a passagem de ar seja bloqueada e o corpo demore mais para se degradar., no Castelo de Balmoral, na Escócia. O herdeiro natural do trono é seu filho mais velho, Charles,