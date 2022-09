Fachada do Palácio Piratini está iluminada de verde para incentivar a doação de órgãos

A fachada do Palácio Piratini está iluminada de verde, marcando a data que incentiva a doação de órgãos. Além disso, será promovida uma ação no local nesta terça-feira (27), Dia Nacional da Doação de Órgãos, que homenageará profissionais e entidades que atuam nesse segmento no Estado. No Rio Grande do Sul, a fila de pessoas aptas para receber órgãos alcança 2.544 pessoas. Algumas delas precisam da doação de mais de um órgão. Uma das maneiras para registrar a vontade de se tornar um doador de órgão é se cadastrar no site Doar é Legal.