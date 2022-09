Moeda hexagonal de € 10 é anunciada pelos Jogos Olímpicos de Paris

Uma moeda comemorativa em formato hexagonal foi cunhada nesta quinta-feira (22) em Paris em homenagem aos Jogos Olímpicos de 2024. A moeda de prata é de € 10 e foi produzida pela Monnaie de Paris, a casa da moeda que produz a moeda francesa desde o século IX. "Esta nova coleção reflete nosso desejo de criar pontes entre as artes e o esporte, colocando os atletas, os principais protagonistas dos Jogos, no centro de nossos projetos", disse o presidente-executivo de Paris 2024, Étienne Thobois. O design apresenta um lançador de disco em frente ao Arco do Triunfo com uma pista de atletismo ao fundo. No outro lado, está cunhado o lema nacional Liberté, égalité, fraternité. Serão produzidas 50 mil moedas de prata de € 10 e outras 15 mil de valor nominal de € 250.