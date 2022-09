Maré alta em Veneza ameaça Basílica de São Marcos

Turistas atravessam uma passarela elevada do lado de fora da Basílica de São Marcos (foto), em Veneza, após um evento de maré alta nesta terça-feira (27). O evento conhecido como acqua alta torna o nível muito alto para operar o Módulo Eletromecânico Experimental (MOSE), que protege a cidade italiana de inundações. Assim, a igreja mais famosa de Veneza está ameaçada de ser invadida pela água, pondo em risco um dos melhores exemplos da arquitetura bizantina. La Serenissima pode sucumbir ao afundamento de suas fundações e ao aumento do nível do mar, na pior das hipóteses, já em 2100. A cidade é construída sobre cerca de 120 ilhas, atravessada por 177 canais e conta com 391 pontes. Os prédios de Veneza estão afundando ou sendo danificados pelas ondas dos barcos, enquanto a cidade busca tecnologias para se proteger do desastre.