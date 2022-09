Nasa adia novamente lançamento da missão Artemis 1

A Nasa adiou novamente, por tempo indeterminado, o lançamento do foguete lunar Artemis 1. O foguete não tripulado foi retirado da plataforma de lançamento e colocado para dentro do prédio de montagem no Kennedy Space Center, na Flórida (foto), nesta terça-feira (27), enquanto o estado norte-americano se prepara para a passagem do furacão Ian. Esta é "a decisão correta" para manter as tripulações e o foguete "a salvo", tuitou o administrador associado da Nasa, Jim Free. O furacão Ian passa agora sobre o sul de Cuba, deslocando-se em direção à Flórida no final desta semana, através do Golfo do México. Como o foguete foi retirado da plataforma, não haverá tempo de reposicioná-lo para a atual janela de lançamento, que vai até 4 de outubro. As duas últimas tentativas de lançamento foram canceladas há algumas semanas, devido a umdurante o enchimento dos tanques do foguete.