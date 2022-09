Furacão Ian provoca resposta de emergência em Cuba e na Flórida

A tempestade tropical Ian se tornou um furacão de categoria 1 ao se aproximar do noroeste de Cuba, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos nesta segunda-feira (26). Os meteorologistas afirmam que o fenômeno pode ter ventos de até 120 km/h e alertam que "é esperado um fortalecimento rápido adicional hoje". Em resposta, medidas emergenciais foram tomadas em Cuba e no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que estão na provável rota do furacão. Na Baía de Havana, capital cubana, pessoas retiraram pequenos barcos da água (foto). As autoridades da ilha ainda suspenderam as aulas na província de Pinar del Rio e disseram que começarão as evacuações. Já na Flórida, o governador Ron DeSantis declarou estado de emergência em todos os 67 condados e pediu aos moradores que estocassem alimentos, água, combustível e remédios.