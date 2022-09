Furacão Ian provoca grandes estragos nos Estados Unidos

Uma das tempestades mais poderosas já registradas nos Estados Unidos, o furacão Ian inundou ruas da Flórida nessa semana. Mais de 2,5 milhões de pessoas da região estão sem energia elétrica e sem poder sair de casa devido aos estragos causados pela tempestade. O governo dos Estados Unidos está descrevendo o fenômeno como sem precedentes, e até considerando o Ian o furacão mais mortal da história do estado. Pelo menos oito mortes foram confirmadas por causas ligadas ao furacão, mas esse número pode aumentar devido às dificuldades que as equipes de resgate encontram causados pelos destroços. Meteorologistas estimam que o Ian pode atingir regiões de estados como Geórgia, Virgínia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Os quatro governadores já decretaram estado de emergência.