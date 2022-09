Bombeiros controlam incêndio que ameaçava região do Chipre

Bombeiros devem permanecer durante a noite perto da vila de Alassa, no Chipre, após controlarem um incêndio que ameaçou uma usina de reciclagem e um posto de gasolina, disseram autoridades. O fogo, que começou no início da noite, foi controlado por volta das 20h, depois de se espalhar por um quilômetro e meio de grama seca, vegetação selvagem e árvores, disse o porta-voz do corpo de bombeiros, Andreas Kettis. “As forças de combate a incêndios usaram grandes quantidades de água e espuma para extinguir os incêndios nos veículos”, acrescentou. Mais de 17 carros de bombeiros da brigada de incêndio e do departamento florestal e pelo menos duas escavadeiras foram acionados, além de nove aeronaves. O prefeito de Alassa disse à imprensa que estava certo de que o fogo foi iniciado de forma maliciosa.