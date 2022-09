Investech gaúcha doa computadores para projeto que ajuda alunos e comunidade

Programa de uma startup de gestão de investimentos ajuda universitários a ter acesso a computadores. CPUs, monitores e outros periféricos foram doadas a um projeto da Ufrgs pela Nelogica, que tem o programa NeloImpact, que busca reduzir impactos ambientais, como os gerados pelo descarte de eletroeletrônicos. Desde o começo da pandemia, quando a demanda por estes materiais aumentou devido às atividades por meio digital, a investech repassou 80 CPUs e mais de 200 periféricos (foto). Voluntários do Reconecta, ligado ao parque tecnológico da Ufrgs, fazem o conserto dos equipamentos, deixando-os em condições de uso, informa a Nelógica. Depois disso, as doações chegaram a alunos que não têm renda para comprar modelos novos ou até consertar computadores danificados e associações beneficentes em Porto Alegre. "Valorizamos a democratização do acesso à educação e queremos ser impulsionadores disso", disse, em nota, Suien Braga, gerente de Pessoas da empresa. para saber mais do projeto da Ufrgs, entra em www.ufrgs.br/reconecta