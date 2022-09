Multidão e filas se formam para show do Guns N' Roses em Porto Alegre

Leia mais aqui

A segunda-feira (26) começa animada e com muito rock pesado em Porto Alegre. A Capital recebe um dos maiores ícones do rock mundial, a banda norte-americana Guns N' Roses, em uma apresentação da turnê mundial Guns N' Roses Are F' N' Back! No início desta tarde, a multidão se organizava na fila, esperando a abertura dos portões. O show de Axl Rose, Slash, Duff McKagan e companhia deve atrair uma multidão de roqueiros à Arena do Grêmio (avenida Padre Leopoldo Brentano, 110). A abertura do espetáculo é por conta da banda Tokyo Drive, às 18h30min, e a atração principal sobe no palco às 21h. Formado em 1985 na Califórnia (EUA), o Guns N´Roses ganhou da imprensa o apelido de 'a banda mais perigosa do mundo', por conta do seu estilo rebelde e da potência de suas músicas. Em 1988, explodiram internacionalmente com a faixa Sweet Child O' Mine.