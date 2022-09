Ação na Orla marca o encerramento da Semana Nacional do Trânsito em Porto Alegre

Um resgate chamou a atenção de quem passava pela Orla do Gasômetro na manhã deste sábado (24) em Porto Alegre. Agentes de fiscalização de trânsito e do Corpo de Bombeiros Militar realizaram o atendimento a uma vítima de um capotamento (foto). Após cerca de 20 minutos, a vítima foi levada por uma ambulância, sendo informado que se tratava de uma simulação para marcar o encerramento da Semana Nacional do Trânsito 2022, com o tema Juntos Salvamos Vidas. O evento foi realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Além da ação de resgate, houve a participação de uma personificação da morte, que alertou sobre os riscos do consumo de álcool ao dirigir. Pedestres e ciclistas puderam usar um óculos imersivo que simula os efeitos do álcool e de substâncias psicoativas. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.