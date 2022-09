Supermercado Asun arrecadou cerca de 2 mil peças de roupas em Campanha do Agasalho

O supermercado Asun arrecadou cerca de duas mil peças de roupas para a Campanha do Agasalho, alcançando a meta proposta. O inverno acabou, mas a primavera promete temperaturas muito variadas durante a estação, assim os brasileiros ainda terão dias frios pela frente, por isso o projeto de solidariedade do Asun irá beneficiar 14 instituições, entre elas o Asilo Padre Cacique, Clínica Esperança de Amparo à Criança, em Porto Alegre, ONG Atitude Social e o Asilo Nossa Senhora Medianeira, em Gravataí. A meta era encher 30 caixas com roupas, mas a ação acabou superando o número, com 32 caixas recheadas de peças para doações.