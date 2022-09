Ativistas ambientais pedem por justiça climática em protesto na Índia

Ativistas da causa ambiental e climática protestaram nesta sexta-feira (23) em Nova Delhi, capital da Índia, pelas causas que a "Friday for Future" (sexta-feira para o futuro) defende. O movimento global luta pela justiça climática e é autônomo e sem partido político. Com protestos não violentos, os ativistas levam placas e faixas alertando sobre problemas como o aquecimento global e poluição, que foram algumas das pautas da assembleia geral da ONU que aconteceu na terça-feira (20) em Nova York e cobrou mais proatividade dos governos nas negociações climáticas. O evento é uma preparação para a COP27-27° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, que acontecerá dia 6 de novembro no Egito com chefes de Estado do mundo inteiro.