Alunos de projeto social de Porto Alegre têm aula sobre eleições e o papel dos três poderes

Alunos de 16 a 19 anos da Fundação Projeto Pescar assistiram a uma aula do Instituto Andrade Maia na Zensul, concessionária de veículos da Honda, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (26). Os 13 estudantes participaram de aulas do programa O Direito em Sua Vida, desenvolvido pelo Instituto Andrade Maia. As exposições abordaram temas como a organização do Estado e dos três poderes - Legislativo, Executivo e Judiciário -, além da importância do voto para a democracia. As convidadas desta edição foram as advogadas Lara Hoeltz Sperb, especialista em Direito Tributário, e Maria de Lourdes Luizelli, especialista em Direito Público. Para Lara, o objetivo da ação é tornar o assunto mais palpável para os jovens. "Às vezes esse assunto parece uma coisa muito longe da realidade. Os adolescentes podem perceber o tema como algo complexo, com informações soltas no dia a dia e não têm a informação básica, sobre qual a atribuição de cada um dos poderes ou dos candidatos", finaliza a advogada.