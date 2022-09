Cooperativa realiza evento que celebra presença da mulher no agronegócio

A presença da mulher no agronegócio foi tema da 27ª edição do Encontro de Mulheres Cotrijal. O ato aconteceu nesta quarta-feira (28) em Não-Me-Toque e reuniu mais de 2 mil mulheres ligadas aos 53 municípios da área de ação da cooperativa. "É um momento de alegria, que nos anima e nos motiva a seguir com o nosso papel dentro da nossa família e na propriedade. A Cotrijal valoriza a mulher", disse Maria Elena Morigi, 70 anos, de Mormaço. O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, destaca a importância da participação das mulheres na cooperativa e também em suas propriedades. “Hoje preparamos um evento moderno e motivador, para que todas possam levar para suas casas uma mensagem de otimismo e também reforçar que a Cotrijal está ao lado de cada uma delas”, disse Manica. O evento é realizado desde 1995 e, neste ano, passou a contar com um novo formato, em que a programação pode ser acompanhada em um multipalco com formato de arena.