Festa Nacional do Moranguinho registra recorde de público e de vendas

A 19ª Festa Nacional do Moranguinho, realizada em Bom Princípio, encerrou neste domingo (25) com recordes de público e venda de morangos. Neste ano, cerca de 170 mil pessoas circularam pelo Parque Municipal de Bom Princípio, onde o evento é realizado. O número superou o atingido na edição anterior, em 2019, que teve 130 mil visitantes. A festa, que começou no dia 7 de setembro e ocorreu aos finais de semana, atraiu moradores da cidade, região e de vários municípios do Rio Grande do Sul, além de outros estados e da Argentina. Outro destaque foi a comercialização de 12 toneladas de morangos in natura, validando a fruta e a sua versatilidade em diversos pratos e gastronomia. A festa teve uma ampla programação cultural, reúne shows de artistas nacionais, regionais e locais, corais, orquestras, atrações alemães e gauchescas, uma feira industrial e comercial com mais de 130 estandes.