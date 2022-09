Giorgia Meloni deve liderar Itália após vitória eleitoral da direita

A líder do partido pós-fascista Irmãos da Itália, Giorgia Meloni, 45 anos, reage enquanto segura um cartaz dizendo "Obrigado Itália" (foto), após um discurso na sede da campanha de seu partido em Roma, depois que o país votou em uma eleição legislativa no domingo (26). As primeiras projeções sugerem que Giorgia será a premiê do país . Segundo a apuração de 97% das urnas, a chapa dos partidos de direita Irmãos da Itália, de Giorgia, Liga, de Matteo Salvini, e Força, Itália, de Silvio Berlusconi, deve reunir 43,85% dos votos. Assim, a aliança pode obter a maioria nas duas Casas, sem precisar negociar com outras forças. Admiradora de Benito Mussolini na juventude, a líder do Irmãos da Itália é conhecida por sua linguagem direta desde seus anos como líder estudantil. Sua vertiginosa ascensão se deve em boa parte ao fato de ter sido a única que se opôs por 18 meses ao governo de Mario Draghi, acolhendo a insatisfação dos italianos em relação à inflação, à guerra e às restrições pela pandemia.