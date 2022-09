Gigantes do rock pesado na Capital

Em Porto Alegre, a segunda-feira será dia de muito rock pesado. A Capital recebe um dos maiores ícones do rock mundial, a banda norte-americana Guns N' Roses, em uma apresentação da turnê mundial Guns N' Roses Are F' N' Back! O show de Axl Rose, Slash, Duff McKagan e companhia deve atrair uma multidão de roqueiros à Arena do Grêmio (avenida Padre Leopoldo Brentano, 110). A abertura do espetáculo é por conta da banda Tokyo Drive, às 18h30min, e a atração principal sobe no palco às 21h. Os últimos ingressos estão à venda pelo site gunsnroses.uhuu.com, com valores a partir de R$ 248,00.

Para quem já está com ingresso garantido e vai curtir o show, é preciso estar atento. Os portões da Arena serão abertos às 17h e, para evitar trânsito e congestionamento, a sugestão é dar preferência ao transporte público e coletivo. Caso opte por ir de automóvel, é importante se programar e ficar alerta sobre eventuais vias que estarão bloqueadas para o evento. O site da prefeitura de Porto Alegre disponibiliza o itinerário dos ônibus e transportes. Dentro da Arena, indicadores uniformizados orientarão na formação de filas, acessos, setores e portões, validação e leitura de ingressos.

Para o cliente que se identificou como pessoa com deficiência (PCD) na hora da compra do ingresso, haverá áreas para portadores de necessidades especiais devidamente sinalizadas. Os espaços terão acessibilidade de acordo com as normas exigidas, com área para PCDs e acompanhante delimitados com guarda-corpo e banheiro adaptados.

Uma equipe de brigadistas estará disponível para acompanhamento ao local e assistência. Caso necessário, cadeiras de rodas serão disponibilizadas para traslado. Além disso, em todo o complexo da Arena, estão posicionados postos médicos e profissionais de enfermagem à disposição para qualquer eventualidade. Ambulâncias e UTIs móveis também estarão à postos para atendimento ao público.

Formado em 1985 na Califórnia (EUA), o Guns N´Roses ganhou da imprensa o apelido de the most dangerous band in the world (a banda mais perigosa do mundo), por conta do seu estilo rebelde e da potência de suas músicas. Em 1988, explodiram internacionalmente com a faixa Sweet Child O' Mine, que ficou em primeiro lugar na Billboard em 1º de setembro daquele ano. O álbum Appetite for Destruction, que também contém hits como Welcome to the Jungle, Paradise City e Mr. Brownstone, é um dos discos de estreia mais bem sucedidos da história da música, tendo vendido mais de 30 milhões de cópias - um recorde ainda não batido, quando se trata de bandas lançando seu primeiro trabalho. Na sequência, o disco GNR Lies trouxe outro hit planetário, a balada Patience.

Em 1991, vieram dois discos simultaneamente, Use Your Illusion I e II que foram para o topo da Billboard, vendendo cerca de 35 milhões de cópias e rendendo uma turnê que durou três anos. O giro passou pelo Brasil, rendendo a primeira aparição dos norte-americanos no Rock in Rio. A banda, porém, parece ter se tornado grande demais para si mesma, e uma série de desentendimentos e polêmicas resultaram na fragmentação da formação original, incluindo a saída de Izzy Stradlin, guitarrista base e um dos principais compositores. Logo após o disco de covers The Spaghetti Incident? (1993), o icônico guitarrista Slash deixou a banda, e a sequência de acontecimentos fez com que apenas o vocalista Axl Rose seguisse com o nome original.

Um dos álbuns de produção mais longa e confusa da história do rock, Chinese Democracy sairia apenas em 2008, com uma série de mudanças de formação e mais alguns retornos ao Brasil, incluindo visitas a Porto Alegre. À época, uma reunião entre Axl e Slash parecia impossível; o próprio vocalista, perguntado sobre a possibilidade, deu uma resposta que ficou famosa, dizendo "não nesta vida" - uma tirada que, com ironia ferina, viria a batizar a Not in this lifetime tour, iniciada em 2016 e que trazia a reunião do cantor e do guitarrista, acompanhados do igualmente lendário baixista Duff McKagan.

Esta será a quarta visita dos norte-americanos a Porto Alegre. Estarão no show, além do trio de Rose, Slash e Duff, o guitarrista Richard Fortus, o baterista Frank Ferrer e os tecladistas Dizzy Reed e Melissa Reese. Além dos muitos clássicos do conjunto, espera-se a presença de faixas do EP Hard Skool, lançado este ano. O evento é uma parceria da Opus Entretenimento e Mercury Concerts.