Show do Guns N´Roses na Arena terá esquema de trânsito e transporte especial

A banda norte-americana Guns N´Roses se apresenta nesta segunda-feira (26) na Arena do Grêmio, a partir das 21h, com expectativa de receber 35 mil pessoas. A abertura dos portões ocorrerá às 17h. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) definiu o esquema de trânsito e transporte para o evento.

Duas linhas de ônibus e uma de lotação auxiliam no acesso do público na ida ao estádio. A operação inicia-se às 17h57. Para o retorno, duas linhas de ônibus e três de lotação estarão operando. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.

Confira as linhas que farão o transporte até a Arena:

Linha F04 Especial Arena - Quatro veículos irão sair do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, às 18h. No retorno, serão seis veículos. O embarque da linha ocorre no terminal Padre Leopoldo Brentano e o desembarque no Largo Glênio Peres.

Linha T2.3 Arena – Quatro veículos saem na Rua Peri Machado a partir das 17h57. No término do evento, oito carros sairão do Terminal Padre Leopoldo Brentano em direção à rua Peri Machado.

No caso das lotações, na ida, a linha 60.4 Parque Humaitá irá sair, a partir das 18h, da rua Sete de Setembro em direção ao terminal da avenida Padre Leopoldo Brentano. No final do evento, a linha 60.4 Parque Humaitá largará da avenida Padre Leopoldo Brentano em direção à rua Sete de Setembro.

A linha 60.5 Jardim Dona Leopoldina/Assis Brasil irá partir da avenida Padre Leopoldo Brentano com desembarque na avenida Dr. Salvador Celia. A linha 30.2 Partenon/Pinheiro/Parada 21 irá sair da avenida Padre Leopoldo Brentano com desembarque na estrada João de Oliveira Remião (parada 21).

Bloqueios de trânsito

Quem optar pelo carro precisa ficar atento às orientações. Após o evento, quem estacionar no E1, com saída pelos portões 3, 4 e 5, e no E2 poderá ser direcionado para a BR-448, sentido Porto Alegre-Canoas, com possibilidade de retorno na Prainha de Paquetá, deslocamento de cerca de 4,5 quilômetros. Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.