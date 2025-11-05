Mamdani escolhe equipe liderada só por mulheres com experiência pública para transição em Nova York

O presidente eleito de Nova York, Zohran Mamdani, escolheu nesta quarta-feira (5) os principais nomes para liderar sua equipe de transição, que possivelmente integrarão seu governo em janeiro. Todas são mulheres com experiência recente direta na administração pública ou em grandes organizações do terceiro setor.

Na direção do grupo estará Elana Leopold, que trabalhou na gestão do ex-prefeito democrata Bill de Blasio e participou ativamente da campanha de Mamdani. Ao lado dela, como vice-líderes, foram nomeadas Lina Khan, Melanie Hartzog, Maria Torres-Springer e Grace Bonilla.

Com as nomeações, Mamdani indica que vai levar em frente o mote de campanha de que buscará um governo pragmático em vez de ideológico, discurso que reforçou ao longo da disputa em meio a críticas de rivais e receios de eleitores moderados de que será um prefeito radical.

Maria Torres-Springer foi vice-prefeita antes de romper com o atual mandatário, o democrata Eric Adams, que durante a campanha apoiou o também democrata Andrew Cuomo, ex-governador do estado de Nova York disputando como independente contra Mamdani - o presidente Donald Trump declarou apoio em Cuomo antes do pleito.

De origem filipina, Torres-Springer foi a primeira mulher no cargo de vice-prefeita da cidade e teve outros cargos relevantes na administração municipal, além de ter trabalhado em cargo executivo na Fundação Ford. Ela tem formação na Universidade Yale e na Universidade Harvard.

Lina Khan foi presidente da Comissão Federal de Comércio sob a gestão do presidente Joe Biden, de 2021 a 2025. Seu mandato à frente da comissão foi marcado por um fortalecimento do caráter antitruste e de proteção do consumidor do órgão, o que rendeu elogios de figuras politicamente tão opostas quanto o vice-presidente J. D. Vance e o senador Bernie Sanders. Sua família tem origem britânica e paquistanesa, e ela é formada em direito em Yale.

Melanie Hartzog é CEO da New York Foundling, uma organização de assistência social existente desde 1869. Ela também foi vice-prefeita de Saúde e Serviços Humanos durante o governo de Bill de Blasio. Grace Bonilla é presidente e CEO da United Way de Nova York, uma rede sem fins lucrativos dedicada a captação de recursos para organizações em geral filantrópicas.

Mamdani também reforçou que pretende manter no cargo a comissária de polícia Jessica Tisch, que havia sido nomeada pelo atual prefeito, Eric Adams, ante tensões de eleitores moderados receosos de que a vitória do democrata resultasse em mudanças radicais na estrutura de segurança da cidade.

O prefeito eleito, de apenas 34 anos e pouca experiência em cargos públicos antes de ser eleito, foi deputado estadual desde 2020 - cercou-se de nomeações com experiência na gestão pública e capilaridade política após confirmar seu favoritismo e vencer Cuomo nesta terça-feira (4).

Às 8h de quarta (5), horário de Brasília, Mamdani marcava 50,4% dos votos, contra 41,6% do ex-governador de Nova York Andrew Cuomo, com 91% das urnas apuradas. O republicano Curtis Sliwa registrava 7,1%. Mais de 2 milhões de pessoas compareceram às urnas, e o socialista recebeu ao menos 1,03 milhão de votos - a população total da cidade é de 8,4 milhões de habitantes, segundo o censo americano.