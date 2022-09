Moeda com rosto do rei Charles III é anunciada no Reino Unido

O retrato do rei Charles III nas primeiras moedas britânicas com sua imagem foi divulgado nesta sexta-feira (30) pela Casa da Moeda Real britânica. O novo rei aparecerá em duas moedas de uma série que irá lembrar a vida da rainha Elizabeth II: uma de cinco libras e outra de 50 centavos. As primeiras moedas começarão a circular antes do Natal. O retrato que figura na moeda mostra Charles sem coroa e virado para a esquerda (foto); segundo a tradição, cada monarca vira para o lado oposto do seu antecessor. A falta da coroa está de acordo com moedas de reis britânicos anteriores. O padrão para os retratos de rainhas que difere: a jovem rainha Elizabeth II foi mostrada com uma coroa de louros em suas primeiras moedas, emitidas em 1953. Os retratos subsequentes mostravam a rainha usando uma tiara ou o diadema real, usado para a Abertura de Estado do Parlamento.