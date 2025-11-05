Canoas na Rota certa

A cidade de Canoas está usando a Rota, plataforma de gestão de frotas da Green Benefícios. A solução oferece pagamentos centralizados, dados confiáveis em tempo real e suporte contínuo, além de um atendimento humanizado e próximo. Mais do que uma ferramenta tecnológica, a adoção da Rota representa um avanço em inovação com segurança, controle e transparência, pilares que reforçam as boas práticas de governança pública. A solução também pode ser adaptada às necessidades específicas da cidade. Entre as novidades, Canoas já terá acesso à nova versão do aplicativo Rota, desenvolvido para facilitar o dia a dia dos condutores e gestores.

Lançamento no Jardim Planalto

Impulsionada pela segunda fase do Porta de Entrada, a MRV, maior construtora da América Latina, anuncia o lançamento do Porto Alcântara, no Jardim Planalto, em Porto Alegre. Com 440 unidades a partir de R$ 253,99 mil, a expectativa é que as condições facilitadas de financiamento e a ampliação do público comprador ampliem as vendas.

Entre agricultura e a apicultura

Em um cenário global que demanda cada vez mais eficiência na produção de alimentos, a cooperação entre agricultura e apicultura surge como estratégia para unir produtividade e sustentabilidade. Mais do que coexistirem no mesmo território, agricultores e apicultores têm que caminhar lado a lado, e isso só é possível quando existe diálogo. A polinização exerce um papel essencial na agricultura, favorecendo o desenvolvimento de frutos, sementes e grãos.



Fechamento de garrafas de vinho

O grupo Multinova, líder do setor de plásticos do Brasil e América do Sul - de Farroupilha, acaba de lançar novo produto com tecnologia de vedação no fechamento de garrafas de vinho que assegura maior proteção e preserva as características do vinho por mais tempo. Além da inovação técnica, o petwine representa também uma alternativa sustentável à cortiça natural, recurso cada vez mais escasso no mercado global. O selo de vedação em alumínio com petwine surge como uma solução importante, considerando que o fecho é um recurso natural limitado.



Impulsionada pela segunda fase

O patrimônio líquido do Sicredi

No RS, o patrimônio líquido do Sicredi alcançou R$ 18,8 bi em junho/25, crescimento de 21% sobre 2024, reforçando a força regional do cooperativismo. Em nível nacional, o sistema somou R$ 44,9 bi, avanço de 13,8%. Os resultados evidenciam a solidez da instituição, a confiança dos associados e o papel do modelo cooperativo no fortalecimento da economia e no acesso sustentável a serviços financeiros.



Recuperação de Empresas e Falência

O advogado Cesar Carrera, sócio do Brenner & Caletti Advogados, participa no dia 13 de novembro, às 18h, de sessão de autógrafos na Feira do Livro por ocasião de sua participação na publicação “Recuperação de Empresas e Falência - Temas Atuais nos 20 anos da Lei”, organizado pela OAB-RS. Carrera assina o capítulo “Aspectos Criminais na Recuperação Judicial e na Falência”, em que discorre sobre as implicações e as consequências de eventuais atos criminais praticados durante a vivência de uma crise empresarial, assim como seus impactos na organização e na sociedade.