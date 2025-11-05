Fórmula 1 renova com Heineken, que terá naming rights de GPs na temporada 2027

A Fórmula 1 renovou o acordo comercial com a Heineken. A parceria, que dura quase 10 anos, terá uma nova fase a partir de 2027, com a empresa detendo naming rights de GPs e ativações durante as etapas do Mundial.

LEIA TAMBÉM: Cristiano Ronaldo diz que não sonha em ganhar a Copa

A linha sem álcool da marca, a Heineken 0.0, já é responsável pela F1 Fan Zone durante os GPs, e manterá a ativação. "Estamos muito felizes em ampliar nosso compromisso com a Fórmula 1 ao nos tornarmos patrocinadores, com o nome no título, de uma das corridas mais icônicas do esporte. A Fórmula 1 sempre teve o poder de reunir pessoas, e, por meio dessas parcerias, queremos criar experiências inesquecíveis para fãs de todo o mundo, celebrando a emoção, a paixão e a conexão que tornam esse esporte tão especial", disse Maurício Giamellaro, CEO do Grupo Heineken no Brasil.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, acredita que a empresa seja a parceria perfeita para a modalidade, que busca inovação constante. "Por quase uma década, a Heineken esteve ao lado da Fórmula 1 com uma paixão compartilhada por criar uma experiência e um espetáculo inigualável para os nossos fãs. No automobilismo, a inovação está no nosso DNA, por isso estou entusiasmado com o fato de a Heineken continuar a ultrapassar os limites do engajamento dos fãs e de levá-los ainda mais perto da ação", falou.

Ele está em sintonia com o CEO e presidente do Conselho Executivo da Heineken, Dolf van den Brink, que comemora: "Este novo capítulo de nossa parceria é mais do que um patrocínio. É sobre conectar-se com os fãs, criar experiências únicas e celebrar a paixão global pela Fórmula 1" declarou.

A temporada de 2026 marcará dez anos da parceria entre Heineken e Fórmula 1. Desde o início dessa colaboração, a marca tem investido em iniciativas de consumo responsável, como a campanha "When You Drive, Never Drink" ("Quando dirigir, nunca beba", em tradução livre), que reforça a importância de não beber ao dirigir, além de dedicar parte significativa de seus investimentos globais em mídia a programas de conscientização.

A Heineken também participou de F1 The Movie, projeto que desafiou percepções antigas sobre o consumo de álcool e socialização, e foi patrocinadora oficial do Grande Prêmio de Las Vegas desde sua estreia, em 2023. No Brasil, essa conexão se reforça com o lançamento de uma garrafa de alumínio em edição especial para celebrar o GP de São Paulo de 2025. Produzida com design inspirado nas pistas, o produto faz parte do programa de sustentabilidade da empresa.

A expansão comercial no automobilismo vem após a Heineken encerrar a parceria de 30 anos com a Champions League, que vai até 2027. A partir de então, a Uefa terá a brasileira Ambev que estampará suas marcas em todas as competições de futebol masculino.