Cristiano Ronaldo diz que não sonha em ganhar a Copa

Em entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan, Cristiano Ronaldo afirmou que não sonha em ganhar a Copa do Mundo antes de se aposentar. "Se me perguntam se eu tenho o sonho de ganhar a Copa do Mundo, eu digo que não, não é um sonho. Isso vai definir o quê? Se eu sou um dos melhores da história? Ganhar uma competição de seis ou sete jogos? Isso é justo?", disse o português.

LEIA TAMBÉM: Inter visita o Vitória para espantar de vez o risco do rebaixamento

O jogador já disputou cinco Copas do Mundo e deve jogar a sexta, e última, no ano que vem. A melhor campanha com a seleção foi um quarto lugar, em 2006, na Alemanha. Ele tem oito gols marcados no torneio.

Hoje com 39 anos, o português vê a aposentadoria se aproximar. Mas Cristiano se diz preparado para o novo momento da vida "mais família", uma vez que se planeja para o futuro desde os 25.

"Em breve, mas eu penso que vou estar preparado. Vai ser difícil, vou chorar provavelmente, eu sou um cara muito fácil para chorar, não escondo meus sentimentos. Será bem difícil, mas preparo o meu futuro desde os 25 anos. Então, acho que vou ser capaz de suportar a pressão", afirma Cristiano.

"Nada será comparado ao que é jogar futebol, fazer um gol. Tudo tem um começo e um fim. Vou estar preparado. Tenho outras paixões, vou ter mais tempo para mim, para minha família, criar meus filhos. Quero ser mais presente. Tenho meus hobbies, ver UFC, jogar padel, quero aprender mais sobre minhas empresas, outras coisas."

Durante a fala, o atacante também comparou se tornar o primeiro jogador a se tornar bilionário à conquista de uma Bola de Ouro. A marca alcançada, no entanto, não surpreende o jogador.

"Eu sabia que isso ia acontecer, então estava preparado. Era uma questão de tempo. Fiquei muito feliz, foi como ganhar a Bola de Ouro porque você fez seus próprios gols. Era minha meta chegar a este número [...] Não me surpreende muito [ser o primeiro no futebol] porque se você ver a história do futebol, podem me chamar do que for, mas os números não mentem. Se você for ver os recordes, o Cristiano está lá no topo da lista, é um mais. Não me surpreende, eu sabia do meu potencial no futebol e fora dele."

O astro ainda se definiu como uma pessoa normal e diz que não liga para a opinião pública sobre ele.

"Eu não ligo para o que pensam de mim. A opinião pública não é importante para mim, só quero ser feliz, manter meu nível no futebol, fazer meus gols. Estou feliz indo treinar, competindo. Sou uma pessoa normal. Eu posso comprar qualquer coisa em qualquer lugar, mas eu não preciso disso. Às vezes, eu compro algo, compro um carro para coleção. É como se fosse um investimento."

Apesar de ser um grande consumidor do esporte, Cristiano não liga a TV para assistir um jogador em específico, mas sim equipes. Segundo ele, o Brasil, a Argentina e a Espanha são algumas das seleções que ele acompanha ao longo dos anos.

"Eu vejo jogos. Assistir jogo por causa de um jogador em específico, não. Eu vejo Brasil porque eles têm jogadores como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká... Vejo a Argentina por causa dos jogadores, a Espanha. Eu vejo deste jeito, mas não por causa de um jogador."

Sobre a busca pelo milésimo gol, que está chegando ao fim, O português destaca, sem citar Pelé ou Romário, o registro dos seus tentos: "Todos os meus gols são gravados". Até o momento Cristiano Ronaldo já marcou 952 e está a apenas 48 da marca.