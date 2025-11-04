Inter visita o Vitória para espantar de vez o risco do rebaixamento

Nesta quarta-feira (5), às 19h, o Inter terá uma oportunidade de ouro para se afastar de vez da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Ramón Díaz vai a Salvador enfrentar o Vitória, no Barradão, pela 32ª rodada da competição. Os baianos ocupam a 17ª posição na tabela, primeira do Z-4, e estão a cinco pontos do Colorado.

LEIA TAMBÉM: Conmebol define horário da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo em Lima



A maior dúvida para o embate é o ataque. Sem Borré, suspenso pelo terceiro amarelo, Díaz tem Ricardo Mathias e Vitinho à disposição. Outra opção é deslocar Alan Patrick para a frente como um falso nove. Outra questão é se Carbonero sairá jogando. O ponta era um dos destaques da equipe, mas por opção do comandante tem ficado no banco de reservas.



O técnico terá que pensar a escalação do ataque com muito cuidado. O Colorado vem de uma seca de três jogos sem gols. A última vez que marcou foi quando venceu o Sport por 2 a 0 no Beira-Rio. Outro jejum a ser quebrado é o de vitórias longe de casa. O último triunfo como visitante foi o 3 a 1 sobre o Bragantino, antes da chegada do treinador argentino, na 19ª rodada, há quase três meses.



A defesa também terá uma baixa importante, Gabriel Mercado também está suspenso. Sem o argentino, Clayton Sampaio é o ficha um para compor o setor, enquanto Victor Gabriel corre por fora. Sampaio já foi usado na mesma função que Mercado na partida contra o Sport, mas também pode ser usado na direita, com Vitão centralizado. A maior dúvida para o embate é o ataque., Díaz tem Ricardo Mathias e Vitinho à disposição. Outra opção é deslocar Alan Patrick para a frente como um falso nove. Outra questão é se Carbonero sairá jogando. O ponta era um dos destaques da equipe, mas por opção do comandante tem ficado no banco de reservas.O técnico terá que pensar a escalação do ataque com muito cuidado. O. A última vez que marcou foi quando venceu o Sport por 2 a 0 no Beira-Rio. Outro jejum a ser quebrado é o de vitórias longe de casa. O último triunfo como visitante foi o 3 a 1 sobre o Bragantino, antes da chegada do treinador argentino, na 19ª rodada, há quase três meses.A defesa também terá uma baixa importante, Gabriel Mercado também está suspenso.enquanto Victor Gabriel corre por fora. Sampaio já foi usado na mesma função que Mercado na partida contra o Sport, mas também pode ser usado na direita, com Vitão centralizado.