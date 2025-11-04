Inter visita o Vitória para espantar de vez o risco do rebaixamento

Nesta quarta-feira (5), às 19h, o Inter terá uma oportunidade de ouro para se afastar de vez da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Ramón Díaz vai a Salvador enfrentar o Vitória, no Barradão, pela 32ª rodada da competição. Os baianos ocupam a 17ª posição na tabela, primeira do Z-4, e estão a cinco pontos do Colorado.
A maior dúvida para o embate é o ataque. Sem Borré, suspenso pelo terceiro amarelo, Díaz tem Ricardo Mathias e Vitinho à disposição. Outra opção é deslocar Alan Patrick para a frente como um falso nove. Outra questão é se Carbonero sairá jogando. O ponta era um dos destaques da equipe, mas por opção do comandante tem ficado no banco de reservas.
O técnico terá que pensar a escalação do ataque com muito cuidado. O Colorado vem de uma seca de três jogos sem gols. A última vez que marcou foi quando venceu o Sport por 2 a 0 no Beira-Rio. Outro jejum a ser quebrado é o de vitórias longe de casa. O último triunfo como visitante foi o 3 a 1 sobre o Bragantino, antes da chegada do treinador argentino, na 19ª rodada, há quase três meses.
A defesa também terá uma baixa importante, Gabriel Mercado também está suspenso. Sem o argentino, Clayton Sampaio é o ficha um para compor o setor, enquanto Victor Gabriel corre por fora. Sampaio já foi usado na mesma função que Mercado na partida contra o Sport, mas também pode ser usado na direita, com Vitão centralizado.
Já o Vitória chega para o confronto depois de duas derrotas - Cruzeiro e Corinthians. Caso vença os gaúchos, a equipe pode passar o Santos e deixar a zona da degola, além de diminuir a distância para o Alvirrubro e o Bragantino, na 15ª e 14ª colocações, para dois pontos.
O provável Inter deve ir a campo com Ivan; Vitão, Juninho e Clayton Sampaio; Bruno Gomes, Luis Otávio (Bruno Henrique), Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Vitinho (Ricardo Mathias). Já o Vitória deve ter Thiago Couto; Neris, Lucas Halter e Camutanga; Erick, Dudu, Willian, Matheusinho (Renzo López) e Maykon Jesus; Cantalapiedra e Renato Kayzer.
