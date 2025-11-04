Conmebol define horário da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo em Lima

A Conmebol definiu nesta terça-feira (4) o horário do jogo decisivo da Copa Libertadores, que terá Palmeiras e Flamengo na disputa pelo título de campeão. De acordo com comunicado da entidade, o confronto, marcado para o dia 29 de novembro, será realizado às 18h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Lima, capital do Peru.

O encontro será uma reedição da final do torneio continental de 2021. Na ocasião, o duelo foi disputado no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e o time paulista deu a volta olímpica ao derrotar o rival carioca pelo placar de 2 a 1. A disputa pelo troféu deste ano tem um sabor especial para os clubes brasileiros, já que quem vencer o confronto vai se tornar o primeiro time do País a ser tetracampeão da Libertadores.

As duas equipes se credenciaram para a final após dois jogos tensos nos confrontos de ida e volta das semifinais. O Flamengo despachou o Racing, da Argentina, ao vencer o primeiro duelo no Rio por 1 a 0. Na volta, a equipe do técnico Filipe Luís segurou o empate sem gols em Avellaneda. Neste confronto, o time carioca teve um jogador expulso (Gonzalo Plata) no início do segundo tempo.

Já o Palmeiras contou com uma reviravolta épica para confirmar a sua presença nesta final. Em Quito, o conjunto paulista amargou uma derrota de 3 a 0. No segundo jogo, apoiado pela força da sua torcida no Allianz, a equipe do técnico Abel Ferreira goleou o rival equatoriano por 4 a 0 e garantiu a classificação para decidir o título.