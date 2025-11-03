Ancelotti convoca sete jogadores que atuam no Brasil para últimos amistosos do ano

Na tarde desta segunda-feira (3), o técnico Carlo Ancelotti anunciou a última convocação da seleção brasileira no ano para os amistosos com Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 deste mês, em Londres, na Inglaterra, e Lille, na França. Essa será a penúltima data Fifa e uma das últimas oportunidades do treinador italiano de testar os jogadores que irão compor o grupo que irá buscar o Hexa na Copa do Mundo de 2026.
LEIA TAMBÉM: Quem vai transmitir a Copa do Mundo de 2026? Entenda divisão dos direitos até aqui
Ao todo, sete atletas que atuam no Brasil foram chamados: Hugo Souza, do Corinthians, Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Luciano Juba, do Bahia, Paulo Henrique, do Vasco, e Vitor Roque, do Palmeiras. Dentre eles está o único estreante no combinado canarinho, Luciano Juba. O lateral-esquerdo é um dos destaques do Tricolor de Aço na Série A.
Além dele, outros dois jogadores terão sua primeira oportunidade com o treinador. Também atuando no Brasileirão, o atacante Vitor Roque volta ao time depois de mais de dois anos. Já Fabinho, do Al-Ittihad, ainda não havia sido chamado neste ciclo de Mundial. A última vez que o volante de 32 anos vestiu o verde e amarelo foi na Copa de 2022.
Ao todo, sete atletas que atuam no Brasil foram chamados: Hugo Souza, do Corinthians, Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Luciano Juba, do Bahia, Paulo Henrique, do Vasco, e Vitor Roque, do Palmeiras. Dentre eles está o único estreante no combinado canarinho, Luciano Juba. O lateral-esquerdo é um dos destaques do Tricolor de Aço na Série A.
Além dele, outros dois jogadores terão sua primeira oportunidade com o treinador. Também atuando no Brasileirão, o atacante Vitor Roque volta ao time depois de mais de dois anos. Já Fabinho, do Al-Ittihad, ainda não havia sido chamado neste ciclo de Mundial. A última vez que o volante de 32 anos vestiu o verde e amarelo foi na Copa de 2022.
LEIA TAMBÉM: Jannik Sinner conquista título inédito no Masters de Paris e retorna ao topo do ranking
Durante a coletiva, Ancelotti falou sobre as novidades. “Nos últimos jogos mudamos muito a equipe para fazer testes. É sempre positivo, é uma evolução que temos que fazer. Tenho mais conhecimento dos jogadores agora. Nesta Data Fifa vamos voltar a fazer esses testes. Chamei jogadores como Fabinho, Luciano Juba, que quero avaliar; e Vitor Roque, que está fazendo um bom campeonato. Depois desses amistosos teremos uma equipe mais definida” – afirmou.
O treinador também foi questionado sobre a presença de Fabrício Bruno. O zagueiro falhou grosseiramente no primeiro gol e fez um contra na virada por 3 a 2 que marcou a primeira derrota do Brasil para o Japão, no último amistoso. “O nosso pensamento não é baseado somente em um erro. É baseado nos muitos jogos que ele vem fazendo bem. Temos confiança nele e nas suas características”, concluiu.
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians);
Zagueiros: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma);
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (West Ham);
Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras).
Durante a coletiva, Ancelotti falou sobre as novidades. “Nos últimos jogos mudamos muito a equipe para fazer testes. É sempre positivo, é uma evolução que temos que fazer. Tenho mais conhecimento dos jogadores agora. Nesta Data Fifa vamos voltar a fazer esses testes. Chamei jogadores como Fabinho, Luciano Juba, que quero avaliar; e Vitor Roque, que está fazendo um bom campeonato. Depois desses amistosos teremos uma equipe mais definida” – afirmou.
O treinador também foi questionado sobre a presença de Fabrício Bruno. O zagueiro falhou grosseiramente no primeiro gol e fez um contra na virada por 3 a 2 que marcou a primeira derrota do Brasil para o Japão, no último amistoso. “O nosso pensamento não é baseado somente em um erro. É baseado nos muitos jogos que ele vem fazendo bem. Temos confiança nele e nas suas características”, concluiu.
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians);
Zagueiros: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma);
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (West Ham);
Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras).