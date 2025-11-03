Ancelotti convoca sete jogadores que atuam no Brasil para últimos amistosos do ano

Na tarde desta segunda-feira (3), o técnico Carlo Ancelotti anunciou a última convocação da seleção brasileira no ano para os amistosos com Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 deste mês, em Londres, na Inglaterra, e Lille, na França. Essa será a penúltima data Fifa e uma das últimas oportunidades do treinador italiano de testar os jogadores que irão compor o grupo que irá buscar o Hexa na Copa do Mundo de 2026.

Ao todo, sete atletas que atuam no Brasil foram chamados: Hugo Souza, do Corinthians, Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Luciano Juba, do Bahia, Paulo Henrique, do Vasco, e Vitor Roque, do Palmeiras. Dentre eles está o único estreante no combinado canarinho, Luciano Juba. O lateral-esquerdo é um dos destaques do Tricolor de Aço na Série A.



Além dele, outros dois jogadores terão sua primeira oportunidade com o treinador. Também atuando no Brasileirão, o atacante Vitor Roque volta ao time depois de mais de dois anos. Já Fabinho, do Al-Ittihad, ainda não havia sido chamado neste ciclo de Mundial. A última vez que o volante de 32 anos vestiu o verde e amarelo foi na Copa de 2022.