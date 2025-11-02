Jannik Sinner conquista título inédito no Masters de Paris e retorna ao topo do ranking

Foram apenas sete semanas longe do topo do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), mas para Jannik Sinner, que havia perdido seu reinado de 65 semanas para Carlos Alcaraz após a derrota na final do US Open, em setembro, pareceu uma eternidade. Neste domingo, porém, o italiano de 24 anos retomou a coroa com a vitória por 2 sets a 0 sobre o canadense Felix Auger-Aliassime, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), em 1h52 de partida.

O triunfo na Arena La Défense deu a Sinner, acostumado a levantar taças - são 23 no circuito ATP -, seu primeiro troféu do Masters 1000 de Paris. Mais que isso, premiou um tenista consistente, que alcançou nove finais dos 11 torneios que disputou na temporada - venceu cinco e perdeu quatro, todas para Alcaraz. Em Paris, Sinner mostrou sua melhor forma, cedendo apenas 19 games em cinco partidas, campanha que o conduziu ao quinto título nível 1000 na carreira.

"Estou muito feliz, sabia o quão enorme era este jogo e que, com a vitória, seria o primeiro do mundo. Tem sido um ano incrível, com mais um título, independentemente do que aconteça em Turim", comentou Sinner, referindo-se ao ATP Finals. "Foi uma partida intensa, de poucas chances e a quebra do primeiro game fez a diferença. Temos de aproveitar as pequenas chances que temos."

Mesmo sem o caneco, que garantiria sua participação no ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas no encerramento da temporada, em Turim, Auger-Aliassime assumirá o oitavo posto do ranking, nesta segunda-feira, com 90 pontos de vantagem sobre Lorenzo Musetti na briga pela última vaga. O vice-campeão de Paris tentará confirmar a classificação no ATP 250 de Metz, enquanto o italiano disputará o ATP 250 de Atenas.

No primeiro set da final deste domingo, prevaleceu a consistência de Sinner, com 93% de acertos e apenas nove erros não forçados, contra 12 do canadense, que acertou só 57% do primeiro serviço. Auger-Aliassime começou a partida nervoso e teve o serviço quebrado logo no primeiro game - a única quebra da partida. O italiano sacou para abrir 2 a 0 e, sem outras quebras, administrou o jogo até fechar em 6/4.

Assim como na parcial inicial, Sinner começou melhor o segundo set e teve dois break points a seu favor, mas, desta vez, Auger-Aliassime conseguiu se recuperar e confirmar o serviço. Com um saque potente, o italiano era pouco ameaçado e ainda pressionava o adversário, que precisou salvar três break points no sétimo game e equilibrava as ações com bons aces - foram cinco no set.

A parcial permaneceu equilibrada e sem quebras até o tie-break, quando Sinner se mostrou mais concentrado, abriu 5/2 e teve dois match points para marcar 7/4, com uma paralela, e encerrar o jogo em 2 a 0, alcançando uma sequência de 26 vitórias em quadras cobertas.