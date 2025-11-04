Com mudanças, Grêmio encara o Cruzeiro com a força da Arena

Se fora de casa o Grêmio decepciona, na Arena, os comandados de Mano Menezes sabem usar o apoio da torcida para conquistar a vitória. São três triunfos seguidos empurrados pelas arquibancadas. E não será diferente na noite desta quarta-feira (5). Às 20h, o Tricolor recebe o Cruzeiro, 3º colocado, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mano deve realizar algumas alterações na equipe titular em relação ao time que foi derrotado por 2 a 0 para o Corinthians, no final de semana. Sem conseguir repetir a escalação há mais de 2 meses, o time deve ter a volta de Kannemann na zaga.

Outra dúvida para a partida é o parceiro de Arthur no meio-campo. É provável que Dodi inicie novamente ao seu lado para marcar o meia Matheus Pereira, armador do Cruzeiro. Caso Mano opte por um atleta mais técnico, Cuéllar deve ser o escolhido, porém, o volante vem enfrentando problemas físicos ao longo da temporada, o que dificulta uma sequência mais longa no Tricolor.

A garantia é a presença de Marlon, que ficou de fora do jogo do primeiro turno, por estar emprestado pelo Cruzeiro. O lateral-esquerdo atingiu a marca de 25 jogos pelo Grêmio, fazendo com que o clube acione a cláusula de € 3,5 milhões (R$ 21,6 milhões) para tê-lo em definitivo. Graças ao bom relacionamento entre o empresário Celso Rigo e Pedro Lourenço, dono da SAF Cruzeiro, o Tricolor não precisará pagar a multa de R$ 1,5 milhão prevista em contrato e poderá contar com o atleta.

Com isso, a provável escalação gremista tem Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius. O Cabuloso deve ir com Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Christian, Arroyo, Kaio Jorge.