Palavra do Leitor

Publicada em 05 de Novembro de 2025 às 19:00

Startup e futebol

Um aporte internacional de R$ 60 milhões impulsiona os negócios da GamdSports, startup gaúcha que oferece um software de gestão para clubes de futebol e pretende romper as fronteiras do Sul do Brasil (GeraçãoE, 23/10/2025). Considero importante a profissionalização das gestões de clubes de futebol, tanto os sociais quanto os esportivos. Não podemos deixar cair a gestão em mãos de pessoas incompetentes ou amadoras. (Rubilar Jose Bernardes)
Aeroporto de Santa Rosa
O município de Santa Rosa projeta um grande estímulo aos negócios e à economia regional com os investimentos de R$ 45 milhões que serão aplicados no aeroporto da principal cidade da Região Noroeste do Rio Grande do Sul (JC, 31/10/2025). Várias cidades já estão abandonando o conceito brasileiro de pista mínima Regional de 1.600 x 30m e adequando para a básica de 1.800 x 45m com alta resistência do piso. Gostaria de entender o motivo pelo qual a nova pista de Santa Rosa terá 1.630 x 30m. (Claudio Lemes Louzada)
Socorro aos arrozeiros
O governo do Rio Grande do Sul deve apresentar um pacote de medidas para amenizar os efeitos da crise enfrentada pelo setor orizícola, uma das mais severas das últimas décadas (JC, 30/10/2025). Os produtores de arroz sofrem há anos com os preços pagos pelo arroz, mas 2025 a situação é a pior dos últimos tempos, com prejuízo por saco produzido. (Gerson Herter)
 
 
Varejo
O fundador e CEO da Chilli Beans, maior rede de óculos solares da América Latina, Caito Maia, foi entrevistado pela colunista Patrícia Comunello no podcast Minuto Varejo (YouTube do JC).  O Caito é um empreendedor anos-luz à frente. A história da Chilli Beans é incrível. (Darci Vidal)
Alvorada
A avenida principal de Alvorada está precisando ser revitalizada, afinal é por onde passam todos os moradores da cidade. Mas outra melhoria na logística seria a criação de uma saída de Alvorada na Freeway, em Gravataí. (Rafael de Almeida Nascimento)
Segurança Pública
Circulando pelo Rio Grande do Sul, não compartilho da ideia de que estamos muito distantes da realidade do Rio de Janeiro, com as devidas proporções. As duas principais facções gaúchas aterrorizam várias comunidades, inclusive com toque de recolher. Semana passada tivemos uma execução em um posto de combustíveis, comprovando que o poder destes grupos criminosos cresce no Estado. (Gilberto Jasper, por e-mail)

 

