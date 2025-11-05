Startup e futebol

Aeroporto de Santa Rosa

Socorro aos arrozeiros

Varejo

O fundador e CEO da Chilli Beans, maior rede de óculos solares da América Latina, Caito Maia, foi entrevistado pela colunista Patrícia Comunello no podcast Minuto Varejo ( YouTube do JC) . O Caito é um empreendedor anos-luz à frente. A história da Chilli Beans é incrível. (Darci Vidal)

Alvorada

A avenida principal de Alvorada está precisando ser revitalizada, afinal é por onde passam todos os moradores da cidade. Mas outra melhoria na logística seria a criação de uma saída de Alvorada na Freeway, em Gravataí. (Rafael de Almeida Nascimento)

Segurança Pública

Circulando pelo Rio Grande do Sul, não compartilho da ideia de que estamos muito distantes da realidade do Rio de Janeiro, com as devidas proporções. As duas principais facções gaúchas aterrorizam várias comunidades, inclusive com toque de recolher. Semana passada tivemos uma execução em um posto de combustíveis, comprovando que o poder destes grupos criminosos cresce no Estado. (Gilberto Jasper, por e-mail)