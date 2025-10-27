Aporte internacional de R$ 60 milhões impulsiona startup gaúcha que gerencia clubes de futebol

Parte fundamental do processo de desenvolvimento de uma startup é o investimento. Ao construir um plano de negócio com uma ideia inovadora, o empreendedor projeta quando, como e quanto vai receber de aporte, seja ele de um investidor anjo, de crowdfunding, de um fundo de investimento ou por meio de crédito. Esses aportes podem vir de fora do País, já que iniciativas brasileiras têm chamado a atenção de investidores estrangeiros.



Criada em 2021, a GamdSports é uma plataforma pensada para a gestão de recursos de clubes esportivos. Diretor do Ypiranga, clube de futebol de Erechim, Vanderlei Carminatti enfrentava dificuldades na tentativa de implementar um modelo de gestão mais moderno. Com a ideia de disputar competições que ocupassem o calendário todo, a necessidade de captar mais recursos era urgente. Com experiência empresarial, Carminatti não encontrou ferramentas de gestão para otimizar a visualização dos pontos de venda do estádio, valores arrecadados com bilheteria ou números que indicassem o comportamento dos sócios-torcedores. A solução encontrada por ele foi desenvolver, por conta própria, uma plataforma.



“Queria uma solução que me entregasse uma visão 360º, ter um controle tecnológico e automatizado. Só encontrei plataformas com serviços isolados, mas nenhuma que unisse tudo”, explica Vanderlei. “Eu preciso entender o comportamento do meu sócio. Quando ele vai, o time sobe, cresce, tem bons jogos e ele paga em dia. Quando o time começa a não ter bons jogos, ele acaba desistindo. Qual é o benefício, além do futebol, que esse torcedor pode ter?”, reflete.



A solução, pensada para ser imediata e de uso interno, logo se mostrou uma ferramenta que poderia ser útil para diversos clubes. “Como eu tinha uma experiência de anos dentro de um clube, sabia exatamente o que era necessário. Pude testar e validar o negócio no Ypiranga. Foi tão bem que o Atlântico [clube de futsal de Erechim] se interessou. E aí eu pensei: ‘tem uma oportunidade aqui’, e criamos a startup”, recorda Vanderlei.

Investimento milionário

Após o surgimento dos primeiros clientes, Vanderlei compreendeu que ainda não era o momento de buscar investidores, e sim de consolidar o produto, conquistar novos clientes e tornar o negócio atrativo para investidores. Neste ano, com 15 clubes parceiros e um negócio estruturado, chegou o momento de ir em busca de investidores. Por meio de parceiros do Paraná, Vanderlei estabeleceu contato com um fundo de investimentos norte-americano que possui uma ramificação no Brasil. Interessado no potencial da iniciativa, o fundo fez um aporte que chegará a R$ 60 milhões, a fim de expandir a plataforma para novos países na América Latina e na Europa .

Além dos recursos, que permitirão uma ampliação territorial da GamdSports, o fundo de investimentos também será importante na exploração de novos mercados de forma estratégica. “Eles são sócios de várias empresas de tecnologias e isso, para nós, agrega muito. Poderemos atuar como tiqueteria para outros esportes e até eventos em geral”, projeta Vanderlei.



Com o aporte, o dia a dia da GamdSports mudou consideravelmente. Por conta disso, Vanderlei faz um alerta a empreendedores que desejam conquistar investimentos. “O primeiro ponto é você conhecer muito do modelo de negócio em que está inserido. Eu já trabalhava com tecnologia, mas o maior valor agregado é estar imerso dentro de um clube há 11 anos. É realmente entender as dores e a solução que você está entregando para esse público”, indica.

O que a GamdSports oferece