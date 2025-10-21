Fábrica do Futuro lança programa de assinaturas voltado ao mercado criativo

Desde 2019, a Fábrica do Futuro (@fabricadofuturo) é um hub criativo e tecnológico, que reúne equipamentos e espaços para networking, eventos e produção de conteúdos. Em 2024, prestes a lançar um reposicionamento da marca, o local, que fica no 4º Distrito de Porto Alegre, foi atingido fortemente pela enchente, que alagou todo o primeiro andar. Com mais de R$ 1 milhão em prejuízos, a Fábrica do Futuro precisou adiar os planos de reestruturação do espaço. Um ano e meio depois, o hub está inaugurando novos ambientes, que farão parte da composição do programa Comunidade Futuro, plano de assinatura com benefícios a clientes recorrentes.



A criação da Comunidade Futuro é um reencontro com a essência da Fábrica. “ A ideia é abraçar e ser abraçado por esse mercado criativo com uma série de vantagens, para que possam se reunir neste espaço de coworking que estamos lançando e, através das assinaturas, tenham descontos extremamente significativos para utilizar equipamentos de ponta pelo melhor custo-benefício que se possa encontrar na cidade”, destaca Rafael Hauck, diretor da Fábrica do Futuro.

O empreendedor valoriza a localização da Fábrica do Futuro, que fica entre o aeroporto e a rodoviária da Capital, facilitando o networking. “Visamos gerar encontros dessa galera do setor criativo, com dinâmicas de participação entre eles, com palestras, eventos, trazendo um ciclo de convivência, reforçando uma vitrine virtual desse conteúdo”, ressalta.

Benefícios da Comunidade Futuro

As assinaturas da Comunidade Futuro são divididas em três planos, com diferentes níveis e públicos-alvo. Em comum, todos dão descontos na utilização dos espaços da Fábrica do Futuro, mas variam na condição.



O Plano Base dá acesso às estações de trabalho cinco vezes por semana e 20% de desconto nas locações de espaços do Tier C, composto por estúdios de fotografia, vídeos e podcasts. O valor mensal é de R$ 600,00.



O Plano Criativo também concede acesso às estações de trabalho cinco vezes por semana, mas dá até 2h de uso de sala de reuniões por semana, além de 40% de desconto nas locações de espaços do Tier C, e 5% nos espaços Tier A e B, que contam com alguns ambientes maiores, outros totalmente isolados acusticamente, e alguns com sistemas audiovisuais mais robustos. Neste plano, o cliente também pode contar com um cashback trimestral, que consiste na utilização do espaço premium da Fábrica do Futuro para algum evento, ou com uma diária de produção da equipe profissional do hub. O valor mensal é de R$ 1.550,00.

Por último, o Plano Pleno, que dá até 4h de uso de sala de reuniões por semana, 50% de desconto nas locações de espaços do Tier C, e 10% nos espaços Tier A e B. Diferentemente do Plano Criativo, no Pleno o cliente pode ter acesso às duas modalidades de cashback no trimestre, além de descontos para incluir equipes inteiras nas estações de trabalho e divulgação de produtos e serviços na newsletter da Fábrica do Futuro. O Plano Pleno é ofertado por R$ 2.550,00 por mês.

Informações gerais sobre a Fábrica do Futuro

A Fábrica do Futuro fica localizada na rua Câncio Gomes, nº 609, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Para acessar as informações da Comunidade Futuro, verificar os detalhes dos planos e efetivar as assinaturas, acesse o site fabricadofuturo.com/comunidade.