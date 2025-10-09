Como mulheres podem transformar networking em impacto real nos negócios

Mariana Freitas é especialista em liderança, inovação e networking de alto impacto. Professora do Centennial College (Toronto, Canadá), cofundadora e CEO da SAM Technologies, também é alumni da Draper University no Vale do Silício e membra da Vital Voices, em Washington D.C. Confira as dicas:

Em um cenário onde conexões estratégicas definem oportunidades e crescimento, o networking tornou-se um dos principais diferenciais competitivos para mulheres empreendedoras. De acordo com a Forbes Women, 85% das mulheres relataram que o networking foi determinante para atrair novos clientes ou parceiros de negócios.

Para remover as barreiras, e com o patrocínio da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil e apoio de divulgação da Rede Mulher Empreendedora, desenvolvi o Programa Women Connect – Networking Estratégico para Acelerar o seu Negócio, que capacitou e fortaleceu habilidades de negócios e aumentou a participação de mulheres em redes de networking.

Compartilho abaixo dicas que abordei no programa para aprimorar o seu networking:

1 - Una eventos de lazer e networking: mulheres estão transformando momentos de lazer em oportunidades estratégicas de networking. Seja em cafés, práticas esportivas ou encontros culturais, estão unindo propósito e conexão genuína, fortalecendo vínculos de confiança e impulsionando novas parcerias e negócios.

2 - Seja uma criadora de valor: cada pessoa é motivada por diferentes coisas. Interesse-se genuinamente, entendendo o que é mais importante para essa pessoa e como você pode ajudá-la, contribuindo para o seu sucesso.

3 - Relacione-se intencionalmente: ative sua rede com propósito e saiba fazer seu pedido de forma direta e específica. Ter conexões não basta, é essencial nutrir e acionar relacionamentos de forma estratégica e mutuamente benéfica.

4 - Recrute aliados desde o primeiro dia: ao buscar apoio, aumente a chance de acelerar resultados e ampliar influência. Crie uma força coletiva e forme aliados com diversidade.

5 - Construir em vez de usufruir: mulheres se concentram em criar relacionamentos fortes, mas deixam de acionar as conexões já conquistadas, reduzindo o retorno estratégico da rede.

Esses elementos reforçam a importância de ir além do básico: cultivar autenticidade, desenvolver hábitos consistentes e ativar a rede com propósito e intenção, em uma cadeia de colaboração e inspiração mútua. O networking deve fazer parte da estratégia de todo negócio, desde que aplicada de forma estruturada e intencional.