Minuto Varejo - Ep. 32: Caito Maia e Chilli Beans - do chão de loja ao efeito da IA

Uma marca brasileira de óculos que criou moda e história. A definição é do fundador e CEO da Chilli Beans, maior rede de óculos de sol da América Latina e que vem unindo estratégia de compra internacional e disseminação de lojas físicas para crescer mais.

A colunista Patrícia Comunello conversa com o fundador e CEO da Chilli Beans, Caito Maia, que ganhou ainda mais projeção no programa Shark Tank Brasil. Maia fala do varejo feito no chão de loja, critica franqueados que não se entregam ao negócio - por isso, entrega menos resultado - e conta por que "ficou mal" quando a empresa começou a usar inteligência artificial (IA).