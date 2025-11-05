Senado aprova por unanimidade isenção do IR até R$ 5 mil

O plenário do Senado aprovou hoje (5) por unanimidade a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais. O PL 1.087/2025 também diminui gradualmente a alíquota para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350. Nada foi alterado em relação ao projeto aprovado também ontem na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Com a aprovação, o texto seguirá para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para que já passe a valer em janeiro do ano que vem.

O projeto aumenta a faixa de isenção do IR para salários de até R$ 5 mil e estabelece descontos sobre rendas de R$ 5 mil até R$ 7.350. Contribuintes que tiverem rendimentos tributáveis superiores a R$ 7.350 não terão redução no imposto devido.

A principal compensação será com uma tributação mínima para as pessoas físicas com altas rendas. Para rendimentos superiores a R$ 600 mil e inferiores a R$ 1,2 milhão, a alíquota crescerá de zero a 10%, seguindo uma fórmula definida no texto. Já para os rendimentos iguais ou superiores a R$ 1,2 milhão, a alíquota será de 10%.