O melhor ângulo do Viaduto da Borges

Visto por este ângulo, o Viaduto da Borges, como é conhecido pela população, parece impecável. Um exame mais atento revela que as eternas obras de restauração maculam a beleza do conjunto, cujas obras começaram em 1928. Levou quatro anos para ser construído, mas os pichadores porcalhões sujam o visual em poucos minutos.



Patos sob medida

O Senado discute a ampliação da licença-paternidade de cinco para 20 dias, com remuneração integral. Por que não dois meses? Quem sabe um ano? O empresariado paga o pato, então reina a gandaia.

Como previsto

Depois de qualificar a ação policial no Rio de Janeiro como "matança", ficou evidente que não demoraria para o imperador e seus amiguinhos tornarem o governador Cláudio Castro inelegível. Dito e feito. Arrumaram um rabo de 2022 para ele e sua cassação foi pedida.

A história como ela foi

Em meados dos anos 1990 foi travada uma grande guerra no Morro do Alemão, que era dominado pelo traficante Orlando da Conceição. Este acabou sendo morto por um outro traficante, seu afilhado Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê. Em 2007, voltou ao Comando Vermelho.

Arte e Medicina

Ospa/Divulgação/jc

As comemorações dos 35 anos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina (ASRM) foram encerradas com um concerto da Ospa. Ao agradecer o tributo ao presidente da Ospa, Gilberto Schwartsmann (D), o presidente da ASRM, Sérgio de Paula Ramos, salientou a afinidade entre a medicina e a música: "ambas nascem do mesmo gesto essencial, o de escutar".

Mapa Econômico

É hoje, às 17h, na Fiergs, o evento final de 2025 do projeto Mapa Econômico do RS, realizado pelo Jornal do Comércio. Além da apresentação da iniciativa, haverá um painel para discutir desafios e oportunidades ao desenvolvimento das Regiões Metropolitana, Litoral e Vale do Sinos.

Futuro do Brasil em debate

A Feira do Livro de Porto Alegre terá hoje o lançamento de livros sobre caminhos para o crescimento econômico e histórias dos debates eleitorais na TV. Antes, às 17h30min, um debate no Clube do Comércio, vai reunir os autores, jornalistas Juliana Rosa e Fernando Mitre, para discutir o Brasil, economia e democracia. A mediação será do jornalista Felipe Vieira, âncora da BandNews TV.

Altas sem fim...

...ou apenas esperando para vender? Ontem, a Bolsa brasileira engatou a 11ª máxima que o índice alcança em sequência, fazendo desta sua maior série em 25 anos. Enquanto isso, a economia patina. Teoricamente, ambas deveriam caminhar juntas. Tudo tão estranho...

A falência do chimarrão

A falência da ervateira Vier por falta de matéria-prima devido à monocultura da soja é de arrepiar os cabelos da nuca. Vamos ter que importar mate do Paraguai. Se tiver sobrando.

Os Silvas no comando

O IBGE divulgou os sobrenomes mais populares do Brasil. "Silva" é o primeiro da lista, usado por 34 milhões de pessoas (17% da população), seguido por "Santos" (21,4 milhões) ou 10,5%. Nos prenomes, Marias somam 12 milhões e José, cinco milhões.

Agricultura familiar