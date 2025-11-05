Inter perde para o Vitória e fica a três pontos da zona do rebaixamento

Na noite quente da Bahia, o Inter foi até Salvador para enfrentar o Vitória, no confronto direto na luta contra o rebaixamento, e acabou derrotado por 1 a 0, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Ramón Díaz chegou à quatro jogos sem vencer e não conquista uma vitória fora de casa desde o confronto contra o Bragantino, na 19ª rodada. O Colorado estaciona nos 35 pontos, se mantendo na 15ª colocação.
Os minutos iniciais foram quentes, com ambas equipes querendo a bola e tentando submeter o adversário a seu estilo de jogo. O Vitória, por jogar em casa, detinha mais a bola, enquanto o Inter apostava em ligações diretas, facilitando o trabalho da defesa baiana. Logo no começo um susto para o Colorado: Renzo López saiu cara a cara com Ivan, driblou o goleiro e sofreu a falta dentro da área. Mas um impedimento no início da jogada anulou a penalidade.
A equipe colorada errava muitos passes e era dominada pelo rubro-negro baiano. Com 25 minutos passados, o Inter não havia realizado nenhuma finalização a gol, tornando Thiago Couto um mero espectador. Dessa forma, as estratégias estavam bem montadas: o Colorado apostava exclusivamente em ligações diretas para Ricardo Mathias e torcia para o centroavante segurar a bola o suficiente para seus companheiros se aproximarem. Por outro lado, o Leão da Barra pressionava a zaga do Inter, fazendo com que se livrassem da bola, deixando para Matheuzinho procurar seus companheiros no ataque a todo momento.
Na volta do segundo tempo, com apenas 25 segundos, Ivan fez uma grande defesa em chute de Baralhas, evitando que os baianos abrissem o placar. O Inter reagiu com as entradas de Carbonero e Gustavo Prado, tendo mais a bola e levando mais perigo à área adversária. No entanto, o problema seguia o mesmo da primeira etapa: os jogadores de frente recebiam a bola isolados e não tinham como progredir a jogada.
Aos 22, o domínio do Leão se fez presente. Escanteio cobrado por Matheuzinho, Lucas Halter subiu sozinho e colocou a bola na rede, sem chances para Ivan. O Colorado até tentou reagir, mas não conseguiu furar a defesa baiaba que levou o jogou até o apito final aos 51 minutos.
Com a derrota, o Inter finaliza a 32ª rodada na 15ª posição na tabela, com 36 pontos, três da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Colorado recebe o Bahia, sábado (8), às 18h30min.
Vitória (1) - Thiago Couto; Edu (Neris/Dudu), Lucas Halter, Camutanga e Maykon Jesus; Willian Oliveira e Gabriel Baralhas; Cantalapiedra (Lucas Braga), Matheuzinho (Osvaldo) e Erick; Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.
Inter (0) - Ivan; Clayton Sampaio (Óscar Romero), Vitão e Juninho; Vitinho (Raykkonen), Bruno Gomes (Luiz Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique) e Bernabei; Bruno Tabata (Gustavo Prado), Alan Patrick e Ricardo Mathias (Carbonero). Técnico: Ramón Díaz.
Árbitro - Felipe Fernandes de Lima (MG).