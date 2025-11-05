Rede do Litoral reabre loja do Nacional: "É a nossa melhor loja"

ex-Nacional fechadas pelo Carrefour reabrem com novos donos, outro patamar de mix e serviço, além de aposta em atrair os clientes ou reconquistar muitos que foram ficando desgostosos com a bandeira que saiu de cena. No Litoral, a Lojasreabrem comalém de aposta em atrair os clientes ou reconquistar muitos que foram ficando desgostosos com a bandeira que saiu de cena. No Litoral, a rede Superbom ganha nova operação onde foi a ex-bandeira a partir desta quinta-feira (6).

"O mix foi muito incrementado. Não tem nada igual na cidade de Osório", diz o diretor da rede Superbom, Valtair Almeida. "Vamos abrir a melhor loja da nossa rede", assegura o diretor, sobre a nova filial que fica em Osório, em frente à BR-116. São cerca de 3 mil itens a mais que na operação anterior, segundo a marca.

Entre as novidades, tem balcões de autoatendimento, que virou item quase obrigatório nos supermercados e atacarejos. "O hortifrúti está mais robusto, tem floricultura, além de produtos com saudabilidade, como opções sem glúten e sem lactose, que têm muito mais itens", exemplifica o diretor, citando que vai ter mais novidades pela frente.

"Vamos aumentar o açougue e implementar a cafeteria com rotisseria nos próximos meses", adianta Almeida.

A rede Superbom é nativa de Imbé. A loja fica bem em frente à BR-101, com grande visibilidade e acesso, além de movimento. Vai ser uma das maiores da rede, que chegará a 11 estabelecimentos. Detalhe: a bandeira abriu cinco lojas somente em 2024. Foram abertas 80 vagas de empregos diretos.

A rede acertou a locação com os donos do imóvel e comprou os equipamentos do Carrefour. Sobre a negociação, Almeida comenta que o valor do aluguel acabou se mantendo. "Não conseguimos reduzir, mas a empresa quer crescer e não podíamos perder essa oportunidade", cita ele: "Estamos em pleno crescimento".

O Superbom investiu R$ 4 milhões para deixar a unidade no padrão da bandeira, que completou 27 anos em atividade.

Superbom soma R$ 25 milhões em investimentos recentes

Rede SuperBom surgiu em Imbé, aberta por ex-plantador de cana, e está em expansão SUPER BOM/DIVULGAÇÃO/JC

O diretor da rede afirma que entrar em Osório "será um desafio". A comunidade, observa ele, é bem ligada a operações locais, mas lembra que o fundador do Superbom é da região. "O José Reni Milanezzi dos Santos é ex-plantador de cana de açúcar e hoje é um dos grandes empresário do Litoral", define o gestor.

A nova ocupante está em expansão. O ex-Nacional é a sexta unidade da bandeira a entrar em operação desde o começo de 2024. Somente no ano passado, a empresa abriu cinco lojas. O aporte é estimado em R$ 25 milhões nesse um ano e meio.

O supermercado implantou pontos recentes em Magistério, Cidreira e Imbé. A rede, com 500 funcionários fora do verão, número que sobe para 800 na alta temporada, também tem ponto que funciona somente no verão.

"O plano para 2026 é trabalhar na estrutura da empresa, otimizando processos e procedimentos internos e modernizando as filiais mais antigas", projeta Almeida.

As lojas da rede estão Imbé (sete), Magistério (uma), Cidreira (duas) e a futura de Osório (uma).